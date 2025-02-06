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Из оккупированного Крыма вывезли детей, которых российские власти отобрали насильно

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 февраля 2025, 20:08
Из оккупированного Крыма вывезли детей, которых российские власти отобрали насильно
фото иллюстративное из открытых источников

Из временно оккупированного Крыма удалось вывезти восьмерых детей, которых российские власти насильно отобрали у матери.

Источник: операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна

Прямая речь: "В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA еще 8 украинских детей удалось спасти с временно оккупированного Крыма.

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Их история - пример системной жестокости оккупантов: детей насильно отобрали у матери во время пребывания в больнице, заставив ее под угрозами отдать их в детдом".

Детали: Также, по ее словам, в заведении детей подвергали травле, заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях и милитаристских кружках, где их учили обращаться с оружием и готовили к войне.

Крымоккупациядети
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