Генерал-лейтенант Мойсюк займет должность заместителя министра обороны

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Вместо этого его назначили заместителем министра обороны Рустема Умерова.

Источник: указ на сайте президента, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины".

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Детали: Традиционно в указе не указываются причины увольнения.

Обновлено: Впоследствии представитель Кабмина в Верховной Раде сообщил, что Мойсюка назначили заместителем Министра обороны Украины.

Что предшествовало:

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