Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генерал-лейтенант Мойсюк займет должность заместителя министра обороны

Анастасия ПроцПятница, 7 февраля 2025, 15:40
Генерал-лейтенант Мойсюк займет должность заместителя министра обороны
ЕВГЕНИЙ МОЙСЮК. ФОТО МИНОБОРОНЫ

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Вместо этого его назначили заместителем министра обороны Рустема Умерова.

Источник: указ на сайте президента, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины". 

Реклама:

Детали: Традиционно в указе не указываются причины увольнения.

Обновлено: Впоследствии представитель Кабмина в Верховной Раде сообщил, что Мойсюка назначили заместителем Министра обороны Украины.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • 13 февраля 2024 года Зеленский ввел должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины в структуру Офиса президента и назначил на эту должность Евгения Мойсюка.
  • До этого он занимал пост заместителя бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и лишился должности в связи с перезагрузкой военного руководства, которую инициировал Владимир Зеленский.
  • С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск, а до того – заместителем командующего ДШВ.

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Британская разведка отметила замедление российского продвижения в январе
Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: обидчики получили реальное заключение
Украина уже имеет предварительные решения относительно программ, которые финансировались USAID – Стефанишина
Стефанчук: Для налаживания контактов в США поехали 37 нардепов. За свой счет
В ТЦК умер 32-летний буковинец: полиция выясняет обстоятельства
Кэллог: Для урегулирования войны в Украине нужен прагматичный подход
Все новости...
Зеленский
Зеленский считает, что у Трампа пока нет "официального" мирного плана
Половина Рады на Молитвенном завтраке: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки
Зеленский готов к переговорам с РФ, но считает, что Путин боится с ним разговаривать
Последние новости
16:52
Дело об изнасиловании девочки на Закарпатье: юрист объяснила, что не так с приговором обидчикам
16:51
DeepState: В Торецке идут городские бои
16:47
фотоИз-за российской атаки на Купянск пострадали женщина и полицейский
16:42
видеоБойцы Нацгвардии взяли в плен шестерых россиян на Покровском направлении
16:29
Транзит азербайджанского газа в Европу: Украина работает над такой возможностью
16:23
На Харьковщине двое мужчин совершали насилие в отношении своих жен: как их накажут
16:16
Технологические гиганты увеличат финансирование ИИ на треть в 2025 году
16:14
Генсек Совета Европы объяснил, что нужно для запуска "трибунала для Путина" в 2025
16:09
На фоне диверсионных подрывов в ТЦК и воинских частях усилили меры безопасности
15:53
После взлома чат-бота проект "Беларускі Гаюн" останавливает работу
Все новости...
Реклама:
Реклама: