Генерал-лейтенант Мойсюк займет должность заместителя министра обороны
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности своего специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Вместо этого его назначили заместителем министра обороны Рустема Умерова.
Источник: указ на сайте президента, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук
Дословно: "Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины".
Детали: Традиционно в указе не указываются причины увольнения.
Обновлено: Впоследствии представитель Кабмина в Верховной Раде сообщил, что Мойсюка назначили заместителем Министра обороны Украины.
Что предшествовало:
- 13 февраля 2024 года Зеленский ввел должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины в структуру Офиса президента и назначил на эту должность Евгения Мойсюка.
- До этого он занимал пост заместителя бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и лишился должности в связи с перезагрузкой военного руководства, которую инициировал Владимир Зеленский.
- С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск, а до того – заместителем командующего ДШВ.