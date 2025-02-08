В России заявили об атаке БпЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области
Суббота, 8 февраля 2025, 06:38
В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области РФ.
Источник: росСМИ со ссылкой на губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова
Детали: Бочаров, как обычно это делают российские власти, заявил, что атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области якобы "была отбита".
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По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.
Напомним: В ночь на 31 января 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.