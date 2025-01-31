В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Лукойл" в Волгоградской области РФ
В ночь на 31 января 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Отмечается, что этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России по проектной мощности и играет важную роль в обеспечении оккупационной армии. В районе завода зафиксированы вспышки и взрывы. Данные о масштабе поражения уточняются.
Дословно: "Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности Вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться".
Справочно: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.
Что предшествовало:
- В ночь на 31 января губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что якобы украинские беспилотники, вероятно, атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков беспилотника вызвало пожар на НПЗ.
- Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, который является шестым по величине НПЗ в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.
- В ночь на 15 января в российском городе Волгоград произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв, писали российские СМИ.
- В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.