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В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Лукойл" в Волгоградской области РФ

Анастасия ПроцПятница, 31 января 2025, 12:15
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ Лукойл в Волгоградской области РФ
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 31 января 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России по проектной мощности и играет важную роль в обеспечении оккупационной армии. В районе завода зафиксированы вспышки и взрывы. Данные о масштабе поражения уточняются.

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Дословно: "Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности Вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться".

Справочно: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Что предшествовало:

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  • В ночь на 31 января губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что якобы украинские беспилотники, вероятно, атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков беспилотника вызвало пожар на НПЗ.
  • Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, который является шестым по величине НПЗ в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.
  • В ночь на 15 января в российском городе Волгоград произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв, писали российские СМИ.
  • В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.

ГенштабРосcияУкраинавойна
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