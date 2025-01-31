В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Лукойл" в Волгоградской области РФ

В ночь на 31 января 2025 года подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России по проектной мощности и играет важную роль в обеспечении оккупационной армии. В районе завода зафиксированы вспышки и взрывы. Данные о масштабе поражения уточняются.

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Дословно: "Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности Вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться".

Справочно: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Что предшествовало:

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