Зеленский: Минобороны разрабатывает спецконтракт, чтобы привлечь в армию 18-24-летних украинцев

В Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters

Прямая речь главы государства: "Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны ... работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация".

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Детали: Зеленский пояснил, что это будет "специальный контракт" сроком на 1 год, в котором "будет много льгот, очень высокое денежное обеспечение".

"Детали обнародуем в ближайшее время, в ближайшие дни", – заверил президент.

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