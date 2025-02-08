Зеленский: Минобороны разрабатывает спецконтракт, чтобы привлечь в армию 18-24-летних украинцев
Суббота, 8 февраля 2025, 09:59
В Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Reuters
Прямая речь главы государства: "Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны ... работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация".
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Детали: Зеленский пояснил, что это будет "специальный контракт" сроком на 1 год, в котором "будет много льгот, очень высокое денежное обеспечение".
"Детали обнародуем в ближайшее время, в ближайшие дни", – заверил президент.
Предыстория:
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- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно заявлял, что Украине следует усилить мобилизацию.
- 14 января Салливан заявил, что дефицит живой силы в украинской армии остается острой проблемой, несмотря на существенную военную помощь со стороны Запада.
- 12 января будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронт.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя эти заявления западных чиновников, заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос вооружения и техники. Глава государства уточнил, что сейчас "более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике".