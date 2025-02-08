КНДР начнет производство беспилотников, разработанных вместе с Россией – NHK

Путин и Ким в июне 2024 года, фото CTAK

По данным японского общественного вещателя NHK, Северная Корея в этом году, вероятно, начнет производство беспилотников, которые будут разрабатываться совместно с Россией.

Источник: NHK со ссылкой на несколько источников, знакомых с российско-северокорейскими отношениями

Детали: По данным источников, Россия и КНДР достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России в разработке нескольких типов беспилотников, которые будут производиться серийно.

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Вероятная сделка состоялась на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве.

Источники утверждают, что соглашение о разработке беспилотников является ответом на развертывание Северной Кореей солдат в помощь России, которая продолжает свое вторжение в Украину.

Между тем, по данным источников, Россия неохотно оказывает поддержку Северной Корее в разработке ядерного оружия. По их словам, Москва опасается, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, осложнят отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также соседними странами, включая Китай.

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NHK отмечает, что в ноябре 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания так называемого беспилотника-смертника и приказал разработать систему для массового производства этого оружия.

Что предшествовало: 19 июня 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он был ратифицирован странами в ноябре.