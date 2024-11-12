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КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

Ольга ГлущенкоВторник, 12 ноября 2024, 02:30
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией
Владимир Путин, Ким Чен, Ын, фото: "РИА Новости"

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный 19 июня в Пхеньяне.

Источник Голос Кореи

Дословно: "Указом Председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ"".

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Детали Отмечается, что глава КНДР подписал указ 11 ноября 2024 года.

Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно предоставить военную и иную помощь.

Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.

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Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развитию приграничного сотрудничества.

Что предшествовало: Глава России Владимир Путин подписал в субботу закон о ратификации этого договора.

Предыстория:

  • 5 ноября стало известно, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Северная КореяРосcия
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