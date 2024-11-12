КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией
Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, подписанный 19 июня в Пхеньяне.
Источник Голос Кореи
Дословно: "Указом Председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ"".
Детали Отмечается, что глава КНДР подписал указ 11 ноября 2024 года.
Согласно тексту договора, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно предоставить военную и иную помощь.
Стороны также договорились не заключать соглашений с третьими странами, направленных против друг друга и не допускать использования своей территории для нарушения суверенитета другой стороны.
Кроме этого, закреплены обязательства по укреплению "многополярного мирового порядка" и развитию приграничного сотрудничества.
Что предшествовало: Глава России Владимир Путин подписал в субботу закон о ратификации этого договора.
Предыстория:
- 5 ноября стало известно, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
- Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
- Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
- По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.