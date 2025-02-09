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Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 03:54
Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok
Маск. Фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении приложения TikTok, которое Соединенные Штаты пытаются запретить из соображений национальной безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на слова Маска

Прямая речь Маска: "Я не подавал заявку на покупку TikTok".

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Детали: Издание отмечает, что такое заявление Маск сделал через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что открыт к тому, чтобы Маск приобрел приложение, если тот захочет.

Прямая речь Маска: "У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok".

Детали: Маск добавил, что он лично не пользуется приложением для коротких видео и не знаком с форматом TikTok.

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Прямая речь Маска: "Я не хочу приобрести TikTok, я вообще не покупаю компании, это довольно редкое явление".

Детали: По словам Маска, его миллиардная покупка социальной сети Twitter, теперь X, была исключением.

Прямая речь Маска: "Обычно я строю компании с нуля".

Что предшествовало: В конце января президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.

соцсетиСШАМаск
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