Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в приобретении приложения TikTok, которое Соединенные Штаты пытаются запретить из соображений национальной безопасности.
Источник: Reuters со ссылкой на слова Маска
Прямая речь Маска: "Я не подавал заявку на покупку TikTok".
Детали: Издание отмечает, что такое заявление Маск сделал через неделю после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что открыт к тому, чтобы Маск приобрел приложение, если тот захочет.
Прямая речь Маска: "У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok".
Детали: Маск добавил, что он лично не пользуется приложением для коротких видео и не знаком с форматом TikTok.
Прямая речь Маска: "Я не хочу приобрести TikTok, я вообще не покупаю компании, это довольно редкое явление".
Детали: По словам Маска, его миллиардная покупка социальной сети Twitter, теперь X, была исключением.
Прямая речь Маска: "Обычно я строю компании с нуля".
Что предшествовало: В конце января президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.