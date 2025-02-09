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СМИ: Трамп говорил по телефону с Путиным о войне в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 06:30
СМИ: Трамп говорил по телефону с Путиным о войне в Украине
Трамп и Путин в 2018 году, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил по телефону с российским павителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Источник: Трамп в интервью New York Post

Детали: На вопрос, сколько раз он разговаривал с Путиным, Трамп ответил: "Я лучше промолчу".

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Кроме того, говорится в материале, Трамп считает, что Путина "действительно беспокоят" убийства на поле боя.

Прямая речь Трампа: "Он (Путин ‒ ред.) хочет, чтобы люди перестали гибнуть".

"Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона ‒ и ни за что".

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Детали: Трехлетняя война, по словам Трампа, "никогда бы не началась", если бы он был президентом в 2022 году.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным", ‒ добавил Трамп, сравнивая себя с предшественником Джо Байденом.

Прямая речь Трампа: "Байден был позором для нашей нации. Полным позором".

Детали: Трамп сказал, что у него есть конкретный план, как закончить войну.

Прямая речь Трампа: "Я надеюсь, что это будет быстро. Ежедневно гибнут люди. Эта война в Украине очень плохая. Я хочу положить этому конец".

Детали: Кроме того Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любой потенциальной мирной сделке.

Что предшествовало: Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков 5 февраля впервые заявил, что контакты с администрацией президента США Дональда Трампа "действительно есть".

Также Трамп заявил, что может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

Ранее Дональд Трамп говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством".

А Владимир Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

ТрампПутинроссийско-украинская война
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