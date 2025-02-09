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Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки: минус самолет и 1460 оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 07:22
Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки: минус самолет и 1460 оккупантов
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1460 оккупантов, российский самолет и 11 вражеских танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 849320 (+1460) человек,
  • танков ‒ 9992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20797 (+20) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 22844 (+24) ед,
  • самолетов ‒ 370 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 24486 (+83) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 36529 (+127) ед,
  • специальной техники ‒ 3739 (+1) ед.

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