Генштаб обновил данные о потерях врага за сутки: минус самолет и 1460 оккупантов
Воскресенье, 9 февраля 2025, 07:22
За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1460 оккупантов, российский самолет и 11 вражеских танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 849320 (+1460) человек,
- танков ‒ 9992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20797 (+20) ед,
- артиллерийских систем ‒ 22844 (+24) ед,
- самолетов ‒ 370 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 24486 (+83) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 36529 (+127) ед,
- специальной техники ‒ 3739 (+1) ед.