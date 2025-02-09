Зеленский: Если мы приостановим военное положение ради выборов, то потеряем армию

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если до завершения войны будет приостановлено военное положение для проведения выборов, Украина потеряет свою армию, и этим воспользуются россияне.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь: "Что касается выборов – мы все хотели бы, чтобы закончилась война и мы бы провели выборы, мы как никто хотим окончания войны. Во время войны наше население против выборов, потому что все понимают, что произойдет.

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Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее, ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию.

Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой, и даже те, кто не будет возвращаться, морально... все, это пауза. И Россия обязательно будет использовать это для контрнаступательных действий".

Детали: Зеленский также снова вспомнил о сложности голосования для военных, людей на оккупированных территориях, а также миллионов украинцев, которые вынужденно находятся за рубежом.

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Прямая речь: "Вы увидите, если будут выборы, и те люди, которые не смогут проголосовать за рубежом или на временно оккупированных территориях, а потом Россия скажет: "Мы не верим в эти выборы". Хотя меня и не интересует их мнение, но они скажут: "Эти выборы были нелегитимны"...

А как могут люди справедливо голосовать на временно оккупированных территориях, которые контролируют русские? Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму – под дулом оружия. Чего хотят русские? Именно этого – полная дестабилизация в Украине. Поэтому я бы был очень осторожным с этим вопросом".