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Зеленский: Если мы приостановим военное положение ради выборов, то потеряем армию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 17:10
Зеленский: Если мы приостановим военное положение ради выборов, то потеряем армию
Зеленский во время интервью ITV News, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если до завершения войны будет приостановлено военное положение для проведения выборов, Украина потеряет свою армию, и этим воспользуются россияне.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь: "Что касается выборов – мы все хотели бы, чтобы закончилась война и мы бы провели выборы, мы как никто хотим окончания войны. Во время войны наше население против выборов, потому что все понимают, что произойдет.

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Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее, ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию.

Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой, и даже те, кто не будет возвращаться, морально... все, это пауза. И Россия обязательно будет использовать это для контрнаступательных действий".

Детали: Зеленский также снова вспомнил о сложности голосования для военных, людей на оккупированных территориях, а также миллионов украинцев, которые вынужденно находятся за рубежом.

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Прямая речь: "Вы увидите, если будут выборы, и те люди, которые не смогут проголосовать за рубежом или на временно оккупированных территориях, а потом Россия скажет: "Мы не верим в эти выборы". Хотя меня и не интересует их мнение, но они скажут: "Эти выборы были нелегитимны"...

А как могут люди справедливо голосовать на временно оккупированных территориях, которые контролируют русские? Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму – под дулом оружия. Чего хотят русские? Именно этого – полная дестабилизация в Украине. Поэтому я бы был очень осторожным с этим вопросом".

ЗеленскийвиборыВооруженные силывойна
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