Зеленский готов говорить с Путиным, если США и Европа "не бросят" Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече и переговорам с российским правителем Владимиром Путиным, если будет понимать, что США и Европа "не бросят" Украину.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь президента на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным для переговоров о мире: "Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, они будут нас поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров".

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Детали: На вопрос, согласился бы он на заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения, если бы Украина имела гарантии безопасности, Зеленский сказал: "Смотря какие".

Он отметил, что не хотел бы замораживать линию фронта, потому что "пострадает несколько наших городов, которые перерезаны сегодня этой контактной линией".

Прямая речь: "Но если есть такие перспективы, мы понимаем, как будет дальше развиваться окончание войны, что мы реальной дипломатией можем прийти к справедливому устойчивому миру для Украины, для украинцев, то надо понимать, что такое гарантии безопасности.

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Если бы НАТО сказало: "Мы готовы дать НАТО, но мы не можем вам дать НАТО там, где есть боевые действия" – это справедливо, мы бы принимали это обязательно. Очень много вопросов, много деталей, обо всем этом надо говорить".

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