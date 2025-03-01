Спасатели показали последствия массированного удара российскими БпЛА по Харькову

Спасатели опубликовали фото и видео последствий массированных ударов россиян по Харькову в ночь на 1 марта.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дословно ГУ ГСЧС в Харьковской области: "Сегодня ночью российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области".

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Детали: Спасатели отметили, что в результате атаки повреждены: медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В здании пожарно-спасательного подразделения выбиты окна, двери и ворота.

В результате вражеской атаки возникло четыре очага пожаров.

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фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дословно ГУ ГСЧС в Харьковской области: "Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них - 56 пациентов и ребенок".

фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Наслідки масованого удару російськими БпЛА по Харкову в ніч проти 1 березня.

Відео: ГУ ДСНС у Харківській області pic.twitter.com/U75hFTfAqT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2025

Детали: По предварительным данным, пострадали 7 человек.