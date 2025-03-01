Россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками – ISW
Аналитики Института изучения войны указывают на то, что, несмотря на усилия российского правителя Владимира Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами, РФ продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами".
Детали: Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.
В обзоре отмечают, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса" (войны России против Украины – ред.).
Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.
В отчете напоминают, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.
Соглашение также предусматривает торгово-экономические связи; сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке; совместные логистические проекты.
Дословно из отчета: "Россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины".
Ключевые выводы ISW за 28 февраля:
- Зеленский и Трамп провели дискуссионную встречу в Белом доме 28 февраля.
- Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами.
- Россия продолжает отождествлять себя с противниками США, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, включая Украину.
- Украинские власти усиливают сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления российско-северокорейских связей и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских войск в Курской области.
- Украинские войска нанесли удары по тыловым российским военным объектам в оккупированной Украине.
- МИД России объявил 28 февраля, что Соединенные Штаты одобрили назначение нынешнего директора Североамериканского департамента МИД Александра Дарчиева послом России в США.
- Российские войска продвинулись вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
- Путин поручил оккупационному так называемому "главе Крыма" Сергею Аксенову создать проект "Кадры" для интеграции российских ветеранов в российскую экономику, вероятно, в поддержку усилий Кремля, направленных на предотвращение возникновения подрывных ветеранских общественных организаций.