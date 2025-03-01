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Россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 06:10
Россия демонстрирует углубление отношений с американскими противниками – ISW
иллюстративное фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что, несмотря на усилия российского правителя Владимира Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами, РФ продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами".

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Детали: Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине 28 февраля, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

В обзоре отмечают, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "разрешению украинского кризиса" (войны России против Украины – ред.).

Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и спикера МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

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В отчете напоминают, что представители торгово-промышленной палаты Курской области 27 февраля подписали соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Пхеньяна с целью развития двусторонних экономических связей и расширения производственных возможностей между предприятиями Курской области и Северной Кореи.

Соглашение также предусматривает торгово-экономические связи; сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и переработке; совместные логистические проекты.

Дословно из отчета: "Россия продолжает причислять себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины".

Ключевые выводы ISW за 28 февраля:

  • Зеленский и Трамп провели дискуссионную встречу в Белом доме 28 февраля.
  • Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами.
  • Россия продолжает отождествлять себя с противниками США, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, включая Украину.
  • Украинские власти усиливают сотрудничество с Южной Кореей на фоне углубления российско-северокорейских связей и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских войск в Курской области.
  • Украинские войска нанесли удары по тыловым российским военным объектам в оккупированной Украине.
  • МИД России объявил 28 февраля, что Соединенные Штаты одобрили назначение нынешнего директора Североамериканского департамента МИД Александра Дарчиева послом России в США.
  • Российские войска продвинулись вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.
  • Путин поручил оккупационному так называемому "главе Крыма" Сергею Аксенову создать проект "Кадры" для интеграции российских ветеранов в российскую экономику, вероятно, в поддержку усилий Кремля, направленных на предотвращение возникновения подрывных ветеранских общественных организаций.

ISWРосcияСША
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