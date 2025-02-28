Зеленский при камерах поспорил с Трампом и Вэнсом при камерах

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Источник: трансляция встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля

Детали: Сначала Вэнс заявил, что сейчас администрация Трампа своими дипломатическими действиями доказывает, что работает над урегулированием войны в Украине. Зеленский напомнил, что с 2014 года Россия оккупировала Крым и часть востока Украины и до сих пор Путина никто не остановил, хотя в США уже сменилось несколько администраций под руководством Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

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Прямая речь Зеленского: "Он (Путин - ред.) оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года... Были президент Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его Бог благословит и даст ему возможность остановить войну. Но с 2014 года его никто не остановил. Он оккупировал и оккупировал, убивал людей... Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, очень много разговоров... Я подписал с ним соглашение в 2019 году... Но после этого он нарушил перемирие. Он не пошел на обмен пленными. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?"

Вэнс ответил, что он говорит о дипломатии, которая может "совершить разрушение вашей страны" и обратил внимание, что Украина "заставляет людей" идти воевать, поскольку имеет недостаток людей на поле боя.

"Вы должны быть благодарны президенту (Трампу - ред.) за попытки завершить конфликт", - сказал Джей Ди Вэнс, после этого обвинив Зеленского в том, что он прибыл в Овальный кабинет, чтобы "атаковать" администрацию Трампа.

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Прямая речь Зеленского: "Много вопросов. Начнем с самого большого. Во время войны каждый имеет проблемы. Даже у вас. Но у вас есть красивый океан и он вас ограждает. Но вы почувствуете в будущем".

Трамп перебил его и сказал: "Нет, нет, нет, нет. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не в позиции диктовать, запомните это", - сказал Трамп.

Трамп заявил Зеленскому, что Украине не хватает "сильных карт" и украинцам надо быть благодарными. В ответ Зеленский сказал, что не приехал "играть в карты".

"Я не диктую", - ответил Зеленский, объяснив, что Соединенные Штаты "почувствуют влияние".

Трамп сказал, что Зеленский "не в хорошем положении" и "не имеет карт", а с Соединенными Штатами у него "будут карты".

"Я не играю карты. Я очень серьезно. Я президент в войне", - ответил украинский президент.

"Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является пренебрежительным к стране, к этой стране", - перебил Зеленского Трамп.

"Я испытываю уважение к вашей стране", - сказал Зеленский.

В спор вмешался Джей Ди Вэнс с вопросом: "Вы говорили слово "спасибо"? "Много раз", - ответил Зеленский.

Затем Джей Ди Вэнс вспомнил о визите Владимира Зеленского на завод в Пенсильвании во время избирательной кампании в США, якобы выражая поддержку "оппозиции".

"Пожалуйста, если вы считаете, что вы будете очень громко говорить о войне...", - сказал Зеленский, обратив внимание на повышенный тон Джей Ди Вэнса.

Трамп перебил Зеленского: "Он не говорит громко. У вашей страны большие проблемы". Президент Украины попытался задать вопрос, но Трамп сказал, что "вам не разрешено говорить".

Президент Зеленский все же сказал, что Украина стоит стойко уже три года, хотя и была одна с начала войны. Трамп перебил его и сказал, что Украина не была одна, а предыдущий президент Байден передал ей "350 млрд долларов".

Далее в перепалке было трудно понять, что говорили оба президента, поскольку они перебивали друг друга. В конце концов Джей Ди Вэнс попытался "закрыть рот" Зеленскому, сказав, что здесь, перед телекамерами американских СМИ видно, что он "не прав".

"Вы говорите нам: я не хочу перемирия, я не хочу перемирия. Я хочу это, я хочу. Слушайте, если вы хотите перемирие прямо сейчас, я говорю: берите", - заявил Трамп.

На это президент Зеленский поинтересовался, а где гарантии для Украины? Президент Трамп не дал ответа на этот вопрос.

Тогда от СМИ прозвучал вопрос, какими будут действия США, если Россия нарушит перемирие.

"А что если что-нибудь? Что если бомба упадет не вашу голову прямо сейчас? Что будет, если они сорвут его? Я не знаю. Они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Они уважают меня", - ответил на это президент США.

Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.