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Обмен разведданными, подготовка военных: администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 марта 2025, 07:30
Обмен разведданными, подготовка военных: администрация Трампа может остановить всю поддержку Украины
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных.

Источник: NYT со ссылкой на представителя администрации Трампа

Дословно NYT: "Администрация Байдена считала военную помощь Киеву в размере 67 миллиардов долларов, которую она предоставила Киеву, важной. Трамп рассматривает любую дальнейшую помощь как рычаг давления".

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Детали: После пятничного спора в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может принять решение о прекращении даже косвенной поддержки Украины, которую оказывают США, включающей другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью, на американской военной базе в Германии.

В пятницу представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине - включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, - может быть отменена в ближайшее время.

Издание отмечает, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 миллиардов долларов на военные действия Украины по сравнению с 119 миллиардами долларов военной и гуманитарной помощи от США.

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Почему это важно: Среди прочего от обмена разведданными зависит уведомление о воздушной тревоге в случае угрозы баллистики. Кроме того, спутниковые снимки США являются одним из важнейших источников информации.

Также для украинской армии важно обучение украинских военных, в том числе и пилотов.

Что предшествовало: Washington Post сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине.

Напомним:  В Белом доме Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

Перед этим Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.

СШАпомощь УкраинеТрамп
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