До 12 возросло количество пострадавших из-за масштабной атаки россиян по Харькову

Российская армия в ночь на 1 марта осуществила масштабную атаку беспилотниками по Харькову - пострадали 12 человек, среди которых двое детей

Источник: ОГП

Детали: По данным прокуратуры, в Шевченковском районе попадание БпЛА зафиксировано в арку возле многоэтажного жилого дома. Острую реакцию на стресс испытала 6-летняя девочка.

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Еще один удар пришелся по медицинскому учреждению в центре города. Пострадали четыре женщины - пациентки медучреждения. Один из беспилотников попал в проезжую часть вблизи автосалона и жилого комплекса. Также зафиксирована атака БпЛА по территории садового общества.

Также беспилотник ударил по неработающему офисному зданию в Киевском районе, которое уже неоднократно подвергалось вражеским обстрелам. Еще один БпЛА попал в двухэтажное коммерческое помещение. Повреждены многоквартирные дома, аптеки, кафе, магазины и т.д.

Женщина испытала острую реакцию на стресс. Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения от стекла, еще один человек "ударился головой во время взрыва".

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Правоохранители также зафиксировали удар беспилотника по АЗС. Трем сотрудникам оказана медицинская помощь: им диагностировали острую реакцию на стресс/

В Новобаварском районе беспилотник попал в частный жилой дом. Взрывной волной также повреждено помещение типографии.