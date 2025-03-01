В феврале россияне потеряли больше всего автомобилей с начала полномасштабного вторжения

В самый короткий месяц года украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей россиян за весь период с начала широкомасштабного вторжения - 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн, а также 596 боевых бронированных машин.

Источник: Минобороны

Детали: Также в течение февраля, по сравнению с январем, несколько уменьшилось количество боевых столкновений: 3 274 против 5 087, зато возросло количество вражеских авиаударов по позициям войск и прифронтовых населенных пунктах.

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В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 КАБов. В январе применила всего около 2 400 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, за месяц был подбит или выведен из строя 331 вражеский танк. За последние семь месяцев это самый высокий показатель вражеских потерь в этой номенклатуре ВВТ.

По информации Генерального штаба ВСУ, в феврале армия РФ понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы - 36 570 человек. Больше всего потерь личного состава армия РФ понесла в декабре 2024 года - 48 670.