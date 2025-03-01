Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление ЕС в поддержку Украины

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 1 марта 2025, 15:37
Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление ЕС в поддержку Украины
Орбан. Фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины по итогам саммита 6 марта.

Источник: письмо Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Коште, оказавшемся в распоряжении журналиста Саболча Пани, "Европейская правда"

Детали: В письме Орбана к президенту Евросовета он заявил о "стратегических разногласиях" в политике в отношении Украины, которые "нельзя решить правками или коммуникациями".

Реклама:

"Убежден, что ЕС, по примеру США, должен войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивый мир в Украине. Этот подход невозможно гармонизировать с тем, что отражен в проекте коммюнике", – заявил Орбан.

Он продолжил, что из-за этого предлагает даже не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита в текущем виде, и что это показало бы "раскол в ЕС".

"Вместо этого предлагаю ограничить письменные выводы упоминанием и поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025), принятой 24 февраля 2025 года (речь идет о резолюции, внесенной США, где нет упоминания об агрессии РФ). Данная резолюция обозначает новую фазу в истории конфликта и делает несоответствующим все ранее согласованные формулировки Евросовета", – заявил венгерский премьер.

РЕКЛАМА:

Перед этим Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.

ОрбанВенгрияпомощь УкраинеЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории
Турция в Лондоне повторит предложение принять переговоры Украины и России - СМИ
инфографикаТемпы продвижения России падают третий месяц - Deepstate
видеоЗеленский прилетел в Британию
Трамп: Путин хочет закончить войну, а Зеленский – воевать
В первую ночь весны ПВО сбила более 100 российских БПЛА
Все новости...
Орбан
Орбан похвалил Трампа за "стремление к миру" во время спора в Белом доме
Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану
Орбан сравнил войну в Украине с "Афганистаном" для ЕС
Последние новости
17:16
Правительство утвердило механизм распределения средств для публичных инвестиционных проектов
17:05
Пробежала пять километров на протезах: 13-летняя украинка одолела дистанцию Токийского марафона
16:59
Румыния подтвердила падение российского БпЛА на своей территории
16:49
Главный соперник Орбана заявил, что не хочет видеть Венгрию "совместной колонией РФ и США"
16:34
Порошенко прокомментировал события в США: Надеемся, у Зеленского есть "План Б"
16:33
интервьюОбщался с Лобановским и конфликтовал с Суркисами. Истории жизни спортивного журналиста Щербачева
15:56
Приднестровье вернуло Молдове одолженные 3 млн кубометров газа
15:49
видеоПограничники разнесли блиндаж с 14 оккупантами
15:37
Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление ЕС в поддержку Украины
15:18
За неделю Нацбанк продал более 742 миллионов долларов
Все новости...
Реклама:
Реклама: