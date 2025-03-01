Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление ЕС в поддержку Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины по итогам саммита 6 марта.

Источник: письмо Орбана от 1 марта к президенту Евросовета Антониу Коште, оказавшемся в распоряжении журналиста Саболча Пани, "Европейская правда"

Детали: В письме Орбана к президенту Евросовета он заявил о "стратегических разногласиях" в политике в отношении Украины, которые "нельзя решить правками или коммуникациями".

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"Убежден, что ЕС, по примеру США, должен войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивый мир в Украине. Этот подход невозможно гармонизировать с тем, что отражен в проекте коммюнике", – заявил Орбан.

Он продолжил, что из-за этого предлагает даже не пытаться принять совместное письменное заявление по Украине по итогам саммита в текущем виде, и что это показало бы "раскол в ЕС".

"Вместо этого предлагаю ограничить письменные выводы упоминанием и поддержкой резолюции Совбеза ООН 2774 (2025), принятой 24 февраля 2025 года (речь идет о резолюции, внесенной США, где нет упоминания об агрессии РФ). Данная резолюция обозначает новую фазу в истории конфликта и делает несоответствующим все ранее согласованные формулировки Евросовета", – заявил венгерский премьер.

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Перед этим Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.