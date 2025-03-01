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Порошенко прокомментировал события в США: Надеемся, у Зеленского есть "План Б"

Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 16:34
Порошенко прокомментировал события в США: Надеемся, у Зеленского есть План Б
Петр Порошенко, фото из его Facebook

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не будет критиковать президента Владимира Зеленского после скандала в Вашингтоне, однако призвал с помощью Европы "вернуть за стол переговоров" американских партнеров.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Половина страны не спала после вчерашнего видео из Вашингтона. Мы держали кулаки за Украину. И сейчас у всех вопрос: что делать дальше?

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Кто-то ждал от меня критики Зеленского. Но нет, критики не будет, потому что это не то, в чем сейчас нуждается страна".

Детали: Рядом с военными на южном направлении Порошенко изложил свое видение ситуации и необходимых действий.

"Отношения Украины и США – это не отношения только Зеленского и Трампа. Это – отношения двух великих народов, которые знают, что демократия и свобода – не пустые слова ни для Украины, ни для США. И мы не можем позволить себе распространять антиамериканские настроения", – отметил он.

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Порошенко призвал в первую очередь думать о Вооруженных силах Украины, которые "в результате тех или иных действий" могут остаться без поставок американского оружия.

"И это ни в коем случае не является критикой президента Зеленского, потому что единственное, в чем сейчас нуждается Украина – это единство", – добавил он.

По мнению Порошенко "почему-то из информационного поля исчезает армия" и события на фронте, чего "не должно быть".

Прямая речь: "Мы очень надеемся, что у президента Зеленского есть "План Б". Верим, что после встречи в Лондоне и Брюсселе мы выйдем с несколькими важными месседжами:

- Единство Европы. Надеемся, что Европа предоставит нам оружие, финансирование, усилит инвестиции в оборонную промышленность. Поможет нам вернуть за стол переговоров наших американских партнеров. Нужно восстанавливать двухпартийную поддержку США и парламентскую дипломатию. Мы не можем ослаблять нашу мощь.

- Единство внутри страны. Единство в парламенте и переформатирование правительства в правительство национального единства.

- Третье, что мы хотим услышать: когда и как заканчивать войну? Не прятаться за гарантии безопасности.

Мы должны сохранить государство. Мы должны не допустить капитуляции. Гарантом безопасности Украины должны быть ВСУ. Точка!".

Предыстория:

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ПорошенкоЗеленскийСША
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