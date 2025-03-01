Зеленский и Келлог в Киеве 20 февраля 2025 года, фото: NurPhoto via Getty Images

По данным американского консервативного издания The New York Post, специальный посланник президента США по вопросам войны в Украине Кит Келлог был против подписания соглашения о полезных ископаемых именно во время личной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, однако руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак настаивал на таком формате.

Источник: The New York Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который участвовал в переговорах с Украиной

Детали: Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что Келлог призвал Зеленского подписать соглашение с США по правам на добычу полезных ископаемых во время визита посланника в Киев на прошлой неделе, но Ермак настоял на подписании соглашения в Овальном кабинете в пятницу.

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Отмечается, что после трех дней интенсивных переговоров Кэллог согласовал долгожданное соглашение с Украиной.

"Кэллог и Зеленский договорились о соглашении с одним пунктом, который еще предстоит доработать", – сказал американский чиновник о переговорах, которые завершились 21 февраля.

Как пишет издание, после переговоров руководитель ОПУ Андрей Ермак настаивал на том, чтобы украинский президент приехал к Трампу в Белый дом для подписания соглашения.

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По словам чиновника, Келлог "советовал против этого, зная, что отношения [между президентами] необходимо укрепить" перед личной встречей.

Однако источник, знакомый с тактикой Ермака, сообщил, что офис Зеленского "продолжал форсировать этот вопрос".

Келлог был готов уйти, едва не оставив Украину без соглашения, которое можно было бы презентовать Трампу, пишет издание. Однако Офис Зеленского в последнюю минуту "изменил курс" и отправил документы на поезд, которым Келлог возвращался к Трампу.

Как пишет издание, даже после этого Киев продвигал план заключения соглашения в Вашингтоне.

Во время пресс-конференции в среду Зеленский заявил, что его пригласили в Белый дом, "но было непонятно, имел ли он в виду постоянное предложение, или приглашение было выдано специально для подписания соглашения".

На этой неделе несколько украинских источников сообщили The Post о своих подозрениях, что команда Зеленского форсировала визит в Белый дом.

По словам американского чиновника, во время встречи с Трампом "Зеленский сыграл так неправильно, как только мог сыграть".

"Он пришел в Овальный зал, ведя себя как крутой парень. Это не сыграло хорошо. Все в комнате почувствовали себя оскорбленными. Теперь Зеленскому придется выяснить, как это исправить самостоятельно. Мы не можем исправить это за него", – сказал собеседник издания.

Он также раскритиковал выбор Зеленского не надевать костюм на встречу в Белом доме.

Справочно: В 2017 году сообщалось, что New York Post является любимой газетой Дональда Трампа, который поддерживает частые контакты с ее владельцем Мердоком.

В то же время 21 февраля 2025 года издание The New York Post вышло с материалом на передовице, в котором объяснено, что настоящим диктатором является правитель государства-агрессора России Владимир Путин.

Предыстория:

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