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Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите на 3 млрд долларов на оборону

Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 21:40
Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите на 3 млрд долларов на оборону
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Рэйчел Ривз во время подписания соглашения, фото AFP via Getty Images

Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на сумму около 3 миллиардов долларов США на оборонные нужды Украины.

Источник: Министерство финансов Украины

Дословно: "Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США).

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В церемонии подписания, которая состоялась в онлайн формате, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для финансирования закупки оборонных материалов, в соответствии с потребностями Украинской стороны".

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Детали: Минфин напоминает, что в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 Украина уже получила 1 млрд долларов от США и 3 млрд евро от ЕС.

Что предшествовало: Зеленский прибыл на переговоры со Стармером около 19:30 по киевскому времени.

Стамер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо".

ВеликобританияЗеленскийМинфинкредит
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