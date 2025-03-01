Вэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами
Протестующие встретили кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Вермонт, куда тот прибыл на отдых с семьей, с лозунгами в поддержку Украины.
Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook со ссылкой на сюжет Fox News
Дословно Ярыш: "Fox News сообщает, что демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте, встретив его кортеж со знаками "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина"".
Детали: Как говорится в опубликованном сюжете, Вэнс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.
Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG— Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025РЕКЛАМА:
Больше протестующих встретили семью Вэнса возле курорта. В конце концов семья уехала в неизвестном направлении.
Предыстория:
- Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.
- Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".
- Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.
- По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Зеленского в Овальном кабинете.
- Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину. Члены Конгресса США от Демократической партии также встали на защиту Зеленского.
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