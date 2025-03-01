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Вэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами

Катерина ТищенкоСуббота, 1 марта 2025, 22:05
Вэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами
протестующие в Вермонте, фото: Carolyn Gorman/Х

Протестующие встретили кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Вермонт, куда тот прибыл на отдых с семьей, с лозунгами в поддержку Украины.

Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook со ссылкой на сюжет Fox News

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Дословно Ярыш: "Fox News сообщает, что демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте, встретив его кортеж со знаками "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина"".

Детали: Как говорится в опубликованном сюжете, Вэнс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.

Больше протестующих встретили семью Вэнса возле курорта. В конце концов семья уехала в неизвестном направлении.

Предыстория:

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