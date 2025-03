Вэнса на отдыхе встретили протестующие с проукраинскими лозунгами

Протестующие встретили кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Вермонт, куда тот прибыл на отдых с семьей, с лозунгами в поддержку Украины.

Источник: корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш в Facebook со ссылкой на сюжет Fox News

Реклама:

Дословно Ярыш: "Fox News сообщает, что демонстранты в штате Вермонт нарушили отдых вице-президента Джей Ди Вэнса на горнолыжном курорте, встретив его кортеж со знаками "Катайтесь на лыжах в России", "Вермонт стоит с Украиной", "Поддерживайте Украину, а не Путина"".

Детали: Как говорится в опубликованном сюжете, Вэнс ехал на горнолыжный курорт, когда по дороге его встретили протестующие с флагами Украины и проукраинскими лозунгами.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG