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США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 20:16
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности
Фото - Getty Images

По итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.

Источник: об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров, которое распространила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что украинские и американские представители "высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас пришло время начать процесс установления длительного мира".

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"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что украинская делегация "выразила глубокую благодарность от имени украинского народа президенту Трампу, Конгрессу США и народу Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значимый прогресс на пути к миру".

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Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

В то же время накануне госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос о поставках Украине оружия удастся решить.

11 марта представители Украины и США провели переговоры в Джидде, которые длились около восьми часов. Это первая официальная встреча украинских и американских чиновников после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

СШАразведкапомощь Украине
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