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Bloomberg: ЕС пошел на уступки Венгрии, чтобы разблокировать продление санкций против РФ

Олег Павлюк, Татьяна ВысоцкаяЧетверг, 13 марта 2025, 22:22
Bloomberg: ЕС пошел на уступки Венгрии, чтобы разблокировать продление санкций против РФ
Фото - Getty Images

Венгрия отказалась от возражений относительно продолжения ряда санкций ЕС против России, что грозило разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По информации Bloomberg, до утра 14 марта продлится так называемая письменная процедура, которая позволит продлить на шесть месяцев санкции, связанные с агрессией России против Украины.

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Утверждается, что Будапешт снял возражения после того, как по его настоянию из санкционного списка были исключены три человека. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

СМИ ранее писали, что Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана. Эту же позицию поддержал и Люксембург, утверждают источники Bloomberg, но в конце концов он останется под санкциями.

Источник "ЕвроПравды" заявил, что окончательно о разблокировании продления санкций Евросоюза станет известно утром 14 марта, когда истекает крайний срок, когда делегации могут отказаться от предложенного проекта решения.

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Как сообщала ранее "Европейская правда", в Брюсселе неформально готовились к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.

Но перед тем европейские переговорщики хотели использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.

ЕСВенгрия
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