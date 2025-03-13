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Глава правительства Гренландии возмутился заявлениям Трампа об аннексии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 13 марта 2025, 23:17
Глава правительства Гренландии возмутился заявлениям Трампа об аннексии
Муте Эгеде. Фото из его Facebook

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова после последних заявлений президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Эгеде в Facebook

Детали: В четверг во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

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Эгеде заявил, что "в определенном смысле" не может согласиться с заявлением Трампа, поэтому как действующий глава правительства попросил созвать лидеров партий как можно быстрее.

"Потому что на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Мы не должны позволять, чтобы к нам дальше относились с неуважением. Хватит уже", – подчеркнул он.

Трамп ранее не раз выражал убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе", и пообещал поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

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Муте Эгеде сейчас исполняет обязанности премьер-министра Гренландии после того, как его партия проиграла на парламентских выборах 11 марта.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия

США
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