Глава правительства Гренландии возмутился заявлениям Трампа об аннексии

Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова после последних заявлений президента США Дональда Трампа о его возможной аннексии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Эгеде в Facebook

Детали: В четверг во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

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Эгеде заявил, что "в определенном смысле" не может согласиться с заявлением Трампа, поэтому как действующий глава правительства попросил созвать лидеров партий как можно быстрее.

"Потому что на этот раз мы должны обострить наше неприятие Трампа. Мы не должны позволять, чтобы к нам дальше относились с неуважением. Хватит уже", – подчеркнул он.

Трамп ранее не раз выражал убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе", и пообещал поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

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Муте Эгеде сейчас исполняет обязанности премьер-министра Гренландии после того, как его партия проиграла на парламентских выборах 11 марта.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия