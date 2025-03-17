Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп заявил, что помилования Байдена в последний день президентства недействительны

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 17 марта 2025, 10:34
Трамп заявил, что помилования Байдена в последний день президентства недействительны
Предшественник Трампа Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые его предшественник Джо Байден подписал в свой последний день на посту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в его в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: ""Помилования", которые сонный Джо Байден дарил, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их". 

Реклама:

Детали: Президент США добавил, что Байден даже не знал, какие именно помилования подписывал.

"Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", – написал Трамп, но при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Издание отмечает, что аналогичные аргументы приводил консервативный Фонд "Наследие", который утверждает, что Байден использовал факсимиле, на основе, казалось бы, идентичных подписей, найденных на нескольких документах Байдена.

РЕКЛАМА:


Как отмечает Bloomberg, комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его администрация может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента, включая бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, отставного генерала Марка Милли и эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Право помилования уже давно считается одним из самых абсолютных полномочий президента – и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется.

Хотя Трамп признал, что суды должны в конечном итоге принимать решения относительно обоснованности помилования, его комментарии открывают возможность того, что Министерство юстиции может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента.

"Это не мое решение – это будет решать суд, но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье вечером.

В решении федерального апелляционного суда от 2024 года говорится о том, что помилование не обязательно должно быть в письменной форме.

В заключении Министерства юстиции от 1929 года отмечалось, что "ни Конституция, ни законы не устанавливают метод, с помощью которого должно осуществляться помилование, или доказательства его осуществления. Это полностью относится к компетенции президента".

Администрация Джорджа Буша-младшего ссылалась на это мнение, защищая использование Бушем факсимиле, роботизированного инструмента, который президенты использовали в течение десятилетий, чтобы успевать за объемами рутинной корреспонденции, которую им приходилось подписывать.

Но его использование было противоречивым, поскольку ставило под сомнение то, что президент лично одобрял эти действия.

В своей заметке Трамп не уточнил, о каких именно решениях о помиловании идет речь, однако, как известно, в последний день на посту Байден превентивно помиловал членов своей семьи, а также ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны его преемника.

ТрампБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
У Трампа ждут полного прекращения огня уже "через несколько недель"
Еврокомиссия представила "Белую книгу" для развития обороны Европы
фото, видеоВ Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева
В США из-за правительства Трампа могли уничтожить доказательства похищения Россией 30 000 детей из Украины – СМИ
фотоВ Павлограде мужчина заманил наряд полиции в ловушку, чтобы взорвать: его задержали
В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов
Все новости...
Трамп
Премьер Франции недоволен тем, как Брюссель отвечает на тарифы Трампа
Трамп подтвердил, что новые пошлины на сталь и алюминий вступят в силу в апреле
Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник
Последние новости
17:07
футбол"Суспильне" не будет транслировать: где смотреть матчи Украина – Бельгия в Лиге наций
17:05
У Трампа не планируют обсуждать ослабление санкций против РФ до прекращения огня
17:01
Советник Трампа поговорил с россиянами о мирных переговорах в Эр-Рияде
17:01
Трамп и Зеленский начали телефонный разговор
16:48
Мировой рынок VR сократился на 12% в 2024 году - Counterpoint
16:35
Посланник Трампа верит, что Путин приказал сбить российские дроны, которые летели в Украину
16:26
"Уничтожают заведение": руководительница приюта на Киевщине ответила на упреки в упущении за животными
16:24
General Motors и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автомобилей следующего поколения
16:20
фото2 человека погибли в Херсоне в результате российских обстрелов
16:09
Минздрав изменяет правила использования наркотических веществ в науке: стартует общественное обсуждение
Все новости...
Реклама:
Реклама: