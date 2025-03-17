Трамп заявил, что помилования Байдена в последний день президентства недействительны

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые его предшественник Джо Байден подписал в свой последний день на посту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в его в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: ""Помилования", которые сонный Джо Байден дарил, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их".

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Детали: Президент США добавил, что Байден даже не знал, какие именно помилования подписывал.

"Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", – написал Трамп, но при этом не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Издание отмечает, что аналогичные аргументы приводил консервативный Фонд "Наследие", который утверждает, что Байден использовал факсимиле, на основе, казалось бы, идентичных подписей, найденных на нескольких документах Байдена.

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Как отмечает Bloomberg, комментарии Трампа свидетельствуют о том, что его администрация может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента, включая бывшую конгрессвумен Лиз Чейни, отставного генерала Марка Милли и эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Право помилования уже давно считается одним из самых абсолютных полномочий президента – и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется.

Хотя Трамп признал, что суды должны в конечном итоге принимать решения относительно обоснованности помилования, его комментарии открывают возможность того, что Министерство юстиции может попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента.

"Это не мое решение – это будет решать суд, но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования", – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье вечером.

В решении федерального апелляционного суда от 2024 года говорится о том, что помилование не обязательно должно быть в письменной форме.

В заключении Министерства юстиции от 1929 года отмечалось, что "ни Конституция, ни законы не устанавливают метод, с помощью которого должно осуществляться помилование, или доказательства его осуществления. Это полностью относится к компетенции президента".

Администрация Джорджа Буша-младшего ссылалась на это мнение, защищая использование Бушем факсимиле, роботизированного инструмента, который президенты использовали в течение десятилетий, чтобы успевать за объемами рутинной корреспонденции, которую им приходилось подписывать.

Но его использование было противоречивым, поскольку ставило под сомнение то, что президент лично одобрял эти действия.

В своей заметке Трамп не уточнил, о каких именно решениях о помиловании идет речь, однако, как известно, в последний день на посту Байден превентивно помиловал членов своей семьи, а также ряд должностных лиц, которые могли столкнуться с преследованием со стороны его преемника.