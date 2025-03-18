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Макрон анонсировал модернизацию базы ВВС для ядерного оружия

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 18 марта 2025, 21:03
Макрон анонсировал модернизацию базы ВВС для ядерного оружия
Макрон. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах модернизировать военную базу Люксей-Сен-Совер на востоке страны, чтобы хранить там ядерное оружие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Во время визита на базу Люксей-Сен-Совер Макрон заявил, что она "будет беспрецедентно модернизирована и вернет себе полноценную роль в системе ядерного сдерживания Франции".

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Французский президент добавил, что для размещения двух эскадрилий истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, понадобятся "массивные инвестиции".

Предполагается, что Франция инвестирует в модернизацию базы 1,5 миллиарда евро, и к 2035 году на ней будут размещены истребители F5 Rafale, а также гиперзвуковые ядерные ракеты ASN4G воздушного базирования. Также будет увеличен вдвое, до 2000 человек, персонал базы.

На базе Люксей-Сен-Совер в течение десятилетий хранилось ядерное оружие, но к 2011 году истребители Rafale, которые являются носителями ядерного оружия, были выведены оттуда.

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Объявление о хранении современных ядерных ракет на авиабазе Люксей-Сен-Совер, что менее чем в 200 километрах от немецкой границы, является стратегическим сигналом, пишет Politico.

Оно наступило после того, как Макрона выразил готовность предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

Во Франции также непублично допускают развертывание в Германии оснащенных ядерным оружием истребителей на фоне неуверенности относительно будущего присутствия войск США в Европе.

ядерное оружиеФранция
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