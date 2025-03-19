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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева

Валентина РоманенкоСреда, 19 марта 2025, 15:11
В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева
Анатолий Войцеховский. фото из открытых источников

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет об Анатолии Войцеховском.

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Отмечается, что следователи полиции расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта. В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эти залоги он оплатил и сбежал за границу. Полицейские объявили его в международный розыск, приложили все возможные усилия и отыскали в Испании. Сейчас его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил надлежащее наказание за совершенные преступления.

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Фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Большинство домов так и остались подключенными по временным схемам, а значит - жители имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением и платят за это по большим промышленным тарифам. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.

Ранее Войцеховскому объявляли подозрения за создание организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов. Наложили арест на его имущество стоимостью в 200 миллионов гривен, 12 обвинительных актов направили в суд.

Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен.

Предыстория:

  • По данным следствия, начиная с 2004-2005 годов Войцеховский создал более 60 предприятий, которые объединил в одну группу компаний "Укогруп". Через указанные фирмы он организовал самовольное строительство жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на самозахваченных участках в Киеве, подделывая документы.
  • Речь идет о ЖК "Східна Брама" по ул. Светлая, 3; ЖК "Синеозерный" на пересечении пр. Гонгадзе и пр. Правды; ЖК "Перлина Троещины" по ул. М. Закревского, 42-А; ЖК "Олимпийский городок" ("Панорамный городок", "Панорамный") по ул. Ракетной, 24; ЖК "Совские Ставки" по ул. Кировоградской, 70; ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40 и др.

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