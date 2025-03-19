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Мелони считает, что распространение статьи 5 НАТО на Украину поможет разоблачить блеф России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 марта 2025, 21:26
Мелони считает, что распространение статьи 5 НАТО на Украину поможет разоблачить блеф России
Джорджа Мелони. фото - Antonio Masiello/Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объяснила, почему важно распространение гарантий безопасности статьи 5 Договора о НАТО на Украину.

Источник: Мелони сказала во время выступления в Палате депутатов Италии 19 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: Мелони отметила, что распространение статьи 5 НАТО на Украину "кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что оно поможет раскрыть возможный блеф".

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"Если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности, которые являются лишь оборонительными", – добавила она.

Премьер Италии отмечает, что ее предложение по статье 5 для Украины "должно быть вынесено на стол переговоров".

"Мы не должны рабски следовать предложениям, выдвинутым другими, просто потому, что мы должны решить, какова наша позиция. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями", – считает Мелони.

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Премьер Италии и ранее предлагала распространить действие статьи 5 Договора НАТО на Украину без предоставления ей членства в военном альянсе, что, по ее словам, станет "гарантией стабильной, долговременной и эффективной безопасности".

При этом она отвергала предложение Великобритании и Франции о "коалиции решительных", готовых принять участие в развертывании военного контингента для обеспечения мира в Украине.

ИталияРосcия
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