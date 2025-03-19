На фронте с начала суток произошло 127 боев – Генштаб

На фронте с начала суток произошло 127 боевых столкновений, больше всего из них – 44 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 19 марта

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием одной ракеты и 57 авиационных ударов, применив 84 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 973 дронов-камикадзе и совершили более 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Двуречной. Силы обороны успешно отбили пять попыток противника продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий вблизи Загрызово и Петропавловки. Украинские подразделения уже остановили пять атак врага, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Ямполовки и в направлении населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

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На Северском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Верхнекамьянское, атака отбита.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в направлениях Александро-Шультино, Миньковки и Новомарково, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, еще продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении сегодня произошло 16 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки. Наши защитники отбили 39 штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Привольного и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник три раза безуспешно пытался продвинуться вперед в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в сторону населенных пунктов Лобково и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах Бургунки и Вировки.

На Курщине Силы обороны отбили 18 штурмовых действий российских захватчиков, еще три атаки продолжаются до сих пор. Также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, и осуществил 290 обстрелов, 11 из которых - из РСЗО.