МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной – СМИ

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и российский "Росатом" сообщили о ротации наблюдателей МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, впервые прошедшей по оккупированной территории без согласования с Украиной.

Источник: Йозвяк в соцсети Х, РИА Новости со ссылкой на Росатом

What seemed impossible just a few days ago happened. IAEA has deployed its personnel to Zaporizhzhia NPP via 🇷🇺occupied territory without 🇺🇦 approval. https://t.co/yfpQuSbwXh Реклама: March 1, 2025

Прямая речь Йозвяка: "Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную Россией территорию без украинского согласования".

Детали: В пятницу 28 февраля журналист писал, что слышал, что МАГАТЭ будет ротировать свою миссию на Запорожской АЭС исключительно через оккупированную территорию Украины – вероятно, через Крым.

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"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, стремящийся стать следующим Генеральным секретарем ООН", – говорилось в сообщении.

Вместе с тем "Росатом" в субботу вечером сообщил о ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что маршрут для ротации наблюдателей впервые проходил "по территории РФ".

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