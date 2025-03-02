МАГАТЭ впервые провело ротацию на ЗАЭС без согласования с Украиной – СМИ
Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и российский "Росатом" сообщили о ротации наблюдателей МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, впервые прошедшей по оккупированной территории без согласования с Украиной.
Источник: Йозвяк в соцсети Х, РИА Новости со ссылкой на Росатом
What seemed impossible just a few days ago happened. IAEA has deployed its personnel to Zaporizhzhia NPP via 🇷🇺occupied territory without 🇺🇦 approval. https://t.co/yfpQuSbwXhРеклама:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 1, 2025
Прямая речь Йозвяка: "Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную Россией территорию без украинского согласования".
Детали: В пятницу 28 февраля журналист писал, что слышал, что МАГАТЭ будет ротировать свою миссию на Запорожской АЭС исключительно через оккупированную территорию Украины – вероятно, через Крым.
"Без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС. Смелый шаг Рафаэля Гросси, стремящийся стать следующим Генеральным секретарем ООН", – говорилось в сообщении.
Вместе с тем "Росатом" в субботу вечером сообщил о ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что маршрут для ротации наблюдателей впервые проходил "по территории РФ".
Предыстория:
- 5 февраля спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России.
- 12 февраля Тихий заявил, что Россия в очередной раз заблокировала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, прибегая к привычным методам шантажа, угроз и провокаций. В этот раз оккупанты использовали вооруженных штурмовиков с белыми флагами, разместив их в зоне пересечения между подконтрольной Украине территорией и временно оккупированной зоной.