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РФ снова сорвала ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, применив шантаж и провокации – МИД

Анастасия ПроцСреда, 12 февраля 2025, 14:53
РФ снова сорвала ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, применив шантаж и провокации – МИД
Иллюстративное фото: Getty Images

Россия в очередной раз заблокировала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, прибегая к привычным методам шантажа, угроз и провокаций. По словам спикера МИД Георгия Тихого, на этот раз оккупанты использовали вооруженных штурмовиков с белыми флагами, разместив их в зоне пересечения между подконтрольной Украине территорией и временно оккупированной зоной.

Источник: представитель Министерства иностранных дел ВС Георгий Тихий

Прямая речь: "Россия в очередной раз целенаправленно сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Кремль действует по привычной схеме шантажа, угроз и провокаций. На этот раз оккупанты использовали для срыва ротации вооруженных штурмовиков с белыми флагами, размещенных в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированной зоной. Именно там должен был состояться переход представителей МАГАТЭ".

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Детали: Представитель МИД отметил, что Россия применяет одинаковый сценарий срыва ротаций миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сначала российская сторона затягивает согласование времени и места ротации, затем демонстрирует якобы готовность обеспечить безопасный проезд. Однако за час до начала сменного дежурства российские войска открывают огонь или провоцируют боевые действия в этой зоне. Сразу после этого появляются российские штурмовики с белыми флагами и флагами МАГАТЭ, а Москва заявляет о "готовности" к ротации.

"Такие провокации повторяются каждый раз, и риски для международных экспертов только растут. Таким образом Россия пытается заставить МАГАТЭ нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины и согласиться на ротацию через временно оккупированные территории. При этом Москва шантажирует Агентство, угрожая полным блокированием его работы. Мы призываем международное сообщество защитить независимость МАГАТЭ от давления Кремля", - заявил Тихий.

Он подчеркнул, что за три года оккупации Россия довела ЗАЭС до деградации, превратив крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу.

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"Это часть более широкой стратегии ядерного шантажа РФ и использования энергетических ресурсов как оружия. Присутствие МАГАТЭ мешает России реализовывать этот план, поэтому Кремль системно давит на Агентство, пытаясь подорвать его авторитет и создать условия, при которых независимый международный надзор станет невозможным", - подчеркнул он.

В то же время Тихий заверил, что Россия не сможет заставить МАГАТЭ к нарушению международного права и использовать Агентство для легитимизации оккупации:

"Украина не позволит Кремлю подорвать независимость МАГАТЭ и использовать его в собственных интересах. Призываем международное сообщество твердо поддержать Агентство, чтобы Россия наконец осознала, что ее тактика шантажа и угроз не сработает".

РосcияЗАЭСМАГАТЭМИД
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