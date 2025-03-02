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США ускоряют предоставление Израилю военной помощи на 4 миллиарда долларов

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 марта 2025, 07:34
США ускоряют предоставление Израилю военной помощи на 4 миллиарда долларов
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю на сумму 4 миллиарда долларов.

Источник: заявление Государственного секретаря США Марко Рубио, Reuters

Прямая речь: "Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки около 4 миллиардов долларов военной помощи Израилю. Решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией Байдена, которое ошибочно задержало определенное количество оружия и боеприпасов из Израиля, является еще одним свидетельством того, что Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп".

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Детали: В своем заявлении Рубио сообщил, что с момента вступления в должность администрация Трампа одобрила почти 12 миллиардов долларов крупных продаж иностранных военных товаров в Израиль. 

28 февраля Пентагон объявил, что Госдепартамент одобрил продажу Израилю бомб, комплектов для подрыва и другого оружия почти на 3 миллиарда долларов.

Администрация уведомила Конгресс о вероятной продаже оружия в экстренном порядке, пренебрегая давней практикой предоставления председателям и ведущим членам комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената возможности рассмотреть вопрос о продаже и запросить дополнительную информацию перед тем, как сделать официальное сообщение Конгрессу.

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Дословно Reuters: "24 февраля администрация Трампа отменила приказ времен президента Джо Байдена, который обязывал ее сообщать о потенциальных нарушениях международного права, связанных с поставленным США оружием со стороны союзников, включая Израиль. Она также отменила большую часть гуманитарной иностранной помощи США".

Предыстория: 

  • 26 января стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль. 
  • Ранее администрация Байдена выражала обеспокоенность, что использование Израилем таких мощных бомб в густонаселенных районах может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.
  • По словам источников Reuters, Израиль убеждал США в том, что Россия должна сохранить свою средиземноморскую военно-морскую базу в сирийской провинции Тартус и свою авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

ИзраильоружиеСША
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