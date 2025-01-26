Трамп отправит почти 2 тысячи 900-килограммовых бомб в Израиль

Администрация президента Дональда Трампа сняла запрет, введенный президентом Джо Байденом, на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.

Источник: Reuters, Axios

Детали: По словам израильских чиновников, 1800 бомб MK-84, которые хранятся на складах в США, будут доставлены морским транспортом в Израиль в ближайшие дни.

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В мае 2024 года администрация Байдена приостановила поставки 900-килограммовых бомб в Израиль из-за беспокойства относительно их использования в густонаселенных районах Газы, в частности в городе Рафах, где находилось более миллиона палестинцев.

Ранее США доставили Израилю более 10 тысяч таких бомб – известных как "бункерные бомбы", поскольку они могут проникать глубоко под землю, прежде чем взорваться. Прекращение поставок вызвало значительное напряжение в отношениях между США и Израилем.

"Многие вещи, которые были заказаны и оплачены Израилем, но не присланы Байденом, сейчас в пути!", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Ранее администрация Байдена выражала обеспокоенность, что использование Израилем таких мощных бомб в густонаселенных районах может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. Приостановление поставок вызвало напряженность в отношениях между США и Израилем.