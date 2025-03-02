МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа

Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа. Ротация этих сотрудников на Запорожской АЭС прошла впервые без согласования с Украиной.

Источник: МИД

Детали: Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, однако ответственность за такие действия полностью возлагает на Россию, которая "создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство".

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Уточняется, что РФ отказывалась предоставить гарантии безопасности сотрудникам МАГАТЭ, если бы те ехали через подконтрольную Украине территорию, тем самым "вынуждая Агентство согласиться на российские условия".

Ротацию, которую провело МАГАТЭ, МИД называет "гуманитарной эвакуацией в условиях угрозы жизни и здоровью людей".

Дословно: "Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем.

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Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни".

Напомним: "Радио Свобода" и российский „Росатом" сообщили о ротации наблюдателей МАГАТЭ на оккупированной Запорожской АЭС, которая впервые прошла по оккупированной территории без согласования с Украиной.