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В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 18:53
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
участники саммита в Лондоне, фото ОП

Саммит в Лондоне по вопросам обороны и безопасности Европы завершился после примерно двухчасовой дискуссии.

Источник: ВВС, сайт президента

Детали: Отмечается, что лидеры один за другим покидают Ланкастерский дворец.

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Ожидается, что президент Владимир Зеленский отправится в Сандрингем на встречу с королем Великобритании Чарльзом III.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщала, что в саммите принимают участие лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Саммит организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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На мероприятии должны были обсудить вызовы, которые стоят перед Украиной и всей Европой, борьбу против российской агрессии и поиски путей к справедливому, устойчивому миру.

"По результатам встречи союзники скоординируют позиции, выработают совместный план действий и конкретные шаги для окончания войны справедливым миром и предоставления Украине надежных гарантий безопасности", - говорилось в сообщении на сайте президента.

Великобританиямеждународная общественность
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