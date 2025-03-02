Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Зеленский: Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 марта 2025, 23:24
Зеленский: Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с США
Зеленский и Трамп в Белом доме 28 февраля, фото The Washington Post via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает ВВС

Детали: Президента спросили о будущем соглашения.

Реклама:

Он ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром.

Прямая речь: "Наша политика не заключается в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать.

Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы".

РЕКЛАМА:

Детали: Отношения Украины с США будут продолжаться, заявил Зеленский, позже добавив, что он не считает, что пятничные сцены в Овальном кабинете "принесли что-то положительное или дополнительное нам как партнерам".

Он добавил, что "уверен, что эта ситуация пройдет" и что в будущем, если переговоры будут "конструктивными, будет положительный результат".

Предыстория:

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой.

ЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
Зеленский встретился с королем Чарльзом
В Лондоне завершился саммит по вопросам безопасности
МИД: МАГАТЭ нарушило суверенитет Украины из-за российского шантажа
CNN: Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных Трампом
СМИ: Стармер на саммите призовет Зеленского поладить с Трампом
Все новости...
Зеленский
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
У Зеленского подвели итоги саммита: Рассматривается привлечение механизмов Североатлантического договора
Зеленский встретился с королем Чарльзом
Последние новости
00:54
Зеленский об отношениях с США: Они остаются прочными, поддержка будет продолжаться
00:53
Норвежец Линдвик стал чемпионом мира в прыжках с трамплина
00:50
Нужны линейка, дрон и лодка: полярники показали, как измеряют китов в океане
00:29
Зеленский: До окончания войны еще долгий путь, территориальных уступок не будет
23:59
обновлено, видео"Шахед" попал в многоэтажку в центре Харькова, 8 пострадавших
23:53
Трамп объявил о создании крипторезерва США, рынок отреагировал ростом
23:36
Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц "в воздухе, на море и в энергетике"
23:24
дополненоЗеленский: Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с США
22:56
Курское направление стало самым горячим на фронте – Генштаб
22:53
футболГол Довбика принес "Роме" волевую победу над "Комо" в чемпионате Италии
Все новости...
Реклама:
Реклама: