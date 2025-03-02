Зеленский: Мы готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает ВВС

Детали: Президента спросили о будущем соглашения.

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Он ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром.

Прямая речь: "Наша политика не заключается в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать.

Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы".

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Детали: Отношения Украины с США будут продолжаться, заявил Зеленский, позже добавив, что он не считает, что пятничные сцены в Овальном кабинете "принесли что-то положительное или дополнительное нам как партнерам".

Он добавил, что "уверен, что эта ситуация пройдет" и что в будущем, если переговоры будут "конструктивными, будет положительный результат".

Предыстория:

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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