Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Полиция: Киевлянин устроил стрельбу в офисе, а потом прыгнул с моста

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 17:45
Полиция: Киевлянин устроил стрельбу в офисе, а потом прыгнул с моста
фото полиции

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в офисном здании в Подольском районе столицы.

Источник: полиция Киева, столичное управление ГСЧС

Детали: Информация о стрельбе поступила в милицию около 13:00 часов четверга. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

Реклама:

Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний киевлянин, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. 53-летнюю потерпевшую доставили в больницу с ранениями лица и тела.

С места следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок, убегая, бросил.

 

Сообщается, что в дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, покинув машину, совершил самоубийство, выпрыгнув с моста в Днепр.

РЕКЛАМА:

Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Спасатели в свою очередь сообщают, что получили сообщение, что человек вероятно прыгнул с Северного моста.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС достали тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.

 
фото гсчс

Киевчрезвычайное происшествиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ атаковала Киевщину: Раненый мужчина, поврежденны дома, пожар на предприятии
футболУкраина разгромно проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций
В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США
обновленоВ Одесской области произошел взрыв в здании полиции: есть погибшая и пострадавшие
Стармер рассказал о давлении Белого дома, чтобы раскритиковать Зеленского за ссору с Трампом
обновлено от 08:27В системе "Укрзализныци" произошел масштабный сбой
Все новости...
Киев
В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева
В Киеве "кредиторы" устроили погоню со стрельбой за иностранцем, который задолжал деньги
В Киеве общественному транспорту разрешили работать во время тревог, исключение – метро
Последние новости
05:10
ISW: Кремль, вероятно, давит на Центробанк РФ из-за инфляции, связанной с войной
04:59
Претензии Пиастри на титул, смерть легенды и камбек аутсайдера: итоги этапа Формулы-1 в Китае
04:22
фотоСпасатели показали последствия российской атаки дронов на Запорожье и район
03:34
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра
02:57
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Майами
02:54
фотоРФ атаковала Киевщину: Раненый мужчина, поврежденны дома, пожар на предприятии
02:18
ЦАХАЛ заявил о ликвидации должностных лиц ХАМАС в Секторе Газа
01:32
футболБельгийский гигант на разведенном молоке: Ромелу Лукаку, которого вы не знали
01:18
Администрация Трампа лишает легального статуса более 500 тысяч мигрантов
00:06
фото, видео, обновленоИз-за вражеского обстрела в Запорожье произошел пожар, есть пострадавшая – Федоров
Все новости...
Реклама:
Реклама: