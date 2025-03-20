Полиция: Киевлянин устроил стрельбу в офисе, а потом прыгнул с моста

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в офисном здании в Подольском районе столицы.

Источник: полиция Киева, столичное управление ГСЧС

Детали: Информация о стрельбе поступила в милицию около 13:00 часов четверга. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

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Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний киевлянин, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. 53-летнюю потерпевшую доставили в больницу с ранениями лица и тела.

С места следователи изъяли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок, убегая, бросил.

Сообщается, что в дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, покинув машину, совершил самоубийство, выпрыгнув с моста в Днепр.

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Тело мужчины из реки вытащили работники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Спасатели в свою очередь сообщают, что получили сообщение, что человек вероятно прыгнул с Северного моста.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС достали тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.