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Россияне сбросили два КАБа на жилой дом в Сумской области: 2 погибших

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 18:32
Россияне сбросили два КАБа на жилой дом в Сумской области: 2 погибших
фото прокуратуры

Российские оккупационные войска в четверг нанесли авиаудар по жилому дому в поселке Краснополье на Сумщине: погибли двое гражданских.

Источник: Сумская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, около 15:20 час. 20 марта, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.

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В результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Сумская областьвойна
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