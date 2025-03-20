Россияне сбросили два КАБа на жилой дом в Сумской области: 2 погибших
Четверг, 20 марта 2025, 18:32
Российские оккупационные войска в четверг нанесли авиаудар по жилому дому в поселке Краснополье на Сумщине: погибли двое гражданских.
Источник: Сумская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, около 15:20 час. 20 марта, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом в поселке Краснополье Сумского района.
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В результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.