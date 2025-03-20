В Ровно взорвалось авто вблизи торгового центра: СБУ квалифицирует как теракт

В центре Ровно произошел взрыв, который квалифицирован как террористический акт: на месте происшествия работает Нацполиция и Служба безопасности Украины.

Источник: полиция, пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство, которое перевозилось в автомобиле.

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Взрыв в авто произошел 20 марта около 13:40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир - их госпитализировали.

СБУ классифицирует взрыв в центре Ровно как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Спецслужба и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

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О дальнейших деталях расследования обещают информировать дополнительно.