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Венгрия хочет, чтобы Украина была "буферной зоной" между ЕС и РФ

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 20 марта 2025, 18:50
Венгрия хочет, чтобы Украина была буферной зоной между ЕС и РФ
фото: Getty Images

В правительстве Венгрии заявили, что хотят видеть Украину в качестве "буферной зоны" между Россией и Евросоюзом.

Источник: министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам венгерского министра, возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что ЕС больше не должен поддерживать Украину оружием или деньгами.

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"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость создания буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечает интересам как России, так и Европы", – сказал Бока.

Он добавил, что "Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, если существует консенсус между глобальными игроками относительно того, что можно и что нельзя делать на территории Украины", имея в виду прежде всего США и Россию.

"В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона", – отметил венгерский министр.

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Он также утверждает, что "если США или ЕС будут делать что-то в Украине без одобрения Путина, это само по себе станет источником конфликта".

Стоит отметить, что Венгрия отказалась подписать выводы саммита ЕС 20 марта, касающиеся Украины. Именно поэтому раздел выводов по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, был опубликован как отдельный документ.

ВенгрияУкраинаЕСРосcия
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