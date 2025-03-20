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Bloomberg: Лидеры ЕС и Канады встретятся на саммите в Париже по миру в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 марта 2025, 21:54
Bloomberg: Лидеры ЕС и Канады встретятся на саммите в Париже по миру в Украине
Фото - Getty Images

Лидеры европейских стран и Канады на следующей неделе встретятся в Париже, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.

Источник: об этом агентство Bloomberg узнало от информированных источников, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации Bloomberg, среди стран Европейского Союза на саммите будут Германия, Италия и Польша. Также ожидается присутствие лидеров Великобритании, Канады и других стран за пределами ЕС.

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Европейские союзники Киева пытаются присоединиться к мирному процессу после того, как США начали переговоры непосредственно с Россией и Украиной.

Так называемая "коалиция решительных", которая готовит основу для обеспечения будущего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе будет в Париже для проведения встреч.

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Кроме того, высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг встретились в военном штабе Великобритании на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.

ЕСКанадаФранция
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