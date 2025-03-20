В Киеве и области ограничат движение транспорта из-за иностранных делегаций
Четверг, 20 марта 2025, 22:11
В Киеве и Киевской области в пятницу, 21 марта, будут действовать временные ограничения движения из-за иностранных делегаций.
Источник: Управление государственной охраны Украины сообщает в Facebook
Дословно: "21 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения".
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Детали: В УГО просят учесть указанную информацию при перемещении.