РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками: В городе аварийные отключения света, есть пострадавшие

Вечером 20 марта российская армия запустила по направлению на Одессу ударные беспилотники, в городе раздавались взрывы, вспыхнули мощные пожары. Известно о пострадавших.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов, Воздушные силы, местные телеграм-каналы, "Суспільне", руководитель Офиса президента Андрей Ермак, "Думская"

Детали: По данным Труханова, в южных районах города были слышны взрывы, также он предупреждал об опасности Киевский район.

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В Воздушных силах предупредили об угрозе дронов из акватории Черного моря.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе прогремело более 15 взрывов.

Ермак впоследствии сообщил, что Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру. Он сообщает, что есть пострадавшие.

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Обновлено: В ДТЭК сообщили, что есть локальные аварийные отключения в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

Председатель ОВА сообщил, что РФ массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками

Прямая речь: "Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы".

Детали: После полуночи 21 марта "Думская" опубликовала видео последствий налета российских беспилотников на Одессу.

Утром Труханов опубликовал видео пожаров в пригороде Одессы.

Прямая речь Труханова: "Враг атаковал пригород Одессы. В огне – гражданская инфраструктура, торговые объекты, повреждены автомобили".