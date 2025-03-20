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Кэллог: Представители Украины и России во время переговоров могут сидеть в разных комнатах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 марта 2025, 22:48
Кэллог: Представители Украины и России во время переговоров могут сидеть в разных комнатах
Кит Келлог. Фото - Getty Images

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что представители Украины и России во время переговоров в Саудовской Аравии могут сидеть в разных комнатах, а американская делегация будет ходить между ними.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог рассказал в интервью ABC News

Детали: По словам посланника Трампа, США на переговорах в Саудовской Аравии будет представлять часть его подчиненных, подчиненных советника по нацбезопасности Майка Волца, а от Госдепа – руководитель планирования политики Майкл Антон.

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"Это будут непрямые дискуссии, то есть одна группа будет в этой комнате, другая – в той, и они (американцы. – Ред.) будут сидеть и разговаривать, ходить туда-сюда, что-то вроде челночной дипломатии", – пересказал он.

Источник Sky News в украинской власти также описал переговоры в Саудовской Аравии подобным образом.

"В общем, концепция американцев заключается в том, что они разговаривают с россиянами и с украинцами одновременно, в разных комнатах и будут ходить между встречами/комнатами", – цитирует телеканал собеседника.

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Он уточнил, что конечный формат переговоров еще не определен, но "не планируется, что украинцы и россияне будут вести прямые переговоры".

В Белом доме ранее анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Россию будут представлять сенатор и бывший заместитель главы МИД Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, ранее курировавший сбор информации об Украине.

переговорыперемириероссийско-украинская войнаСША
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