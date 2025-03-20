Интенсивнее всего враг атакует на Покровском направлении – Генштаб

На фронте с начала суток состоялось 156 боев, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 20 марта

Дословно: "С начала суток произошло 156 боевых столкновений, противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 96 КАБ.

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Кроме того, применил 1067 дронов-камикадзе, совершил 4702 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск".

Детали: На Харьковском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

Шесть атак врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлениях Петропавловки.

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Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки, Копанок, Надежды на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Дачного, Дружбы и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 22 штурма.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андреевка, а также в направлениях Муравки и Котляровки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 12 атак в направлении Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отражают семь атак захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 16 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 278 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивной системы залпового огня.