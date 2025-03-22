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Больше всего враг давит на Покровском и Курском направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 марта 2025, 22:23
Больше всего враг давит на Покровском и Курском направлениях – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений, из них на Покровском направлении россияне совершили 43 атаки, на Курском произошло 22 боестолкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 78 УАБ. Кроме того, применил 1047 дронов-камикадзе, совершил 5097 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и в направлении Петропавловки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Семнадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Диброва, Колодязи, Торское и в направлениях Нового, Новомихайловки на Лиманском направлении. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

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На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Белогоровки и Спирного, один бой продолжается.

На Краматорском направлении защитники отражают одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе западнее Андреевки, бой продолжается.

На Торецком направлении оккупанты 18 раз штурмовали позиции защитников вблизи Крымского, Дилиевки, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и уже отбили 16 штурмов противника, идет два боестолкновения.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Враг совершил 43 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов – в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоукраинка, Зеленое Поле, Лисовка, Удачное, Котлино, Успеновка, Котляровка, Андреевка, Новоандреевка и в направлении Покровска. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Сергеевка и Елизаветовка.

По предварительным подсчетам, в субботу на этом направлении украинские воины ликвидировали 105 оккупантов и ранили еще 80. Уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, девять пунктов управления БпЛА, две пушки, одна реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", одна гаубица и девять терминалов спутниковой связи. Также значительно повреждены автомобиль, мотоцикл, две пушки российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 14 атак оккупантов в направлениях Константинополя и Разлива. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары НАРами по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении враг провел одно безуспешное наступательное действие в направлениях Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами в районе Ольговки, наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 22 боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 20 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, осуществил 275 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Генштабвойна
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