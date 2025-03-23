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СМИ: В Белом доме надеются достичь полного перемирия до 20 апреля

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 марта 2025, 12:59
СМИ: В Белом доме надеются достичь полного перемирия до 20 апреля
трамп, фото: getty images

США все еще надеются, что широкое перемирие в войне России в Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель, даже несмотря на то, что Кремль не спешит с этим.

Источник: Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников, "Европейская правда"

Детали: Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, на которое в этом году приходится Пасха, но признает, что этот график может быть нарушен, учитывая большие разногласия между позициями двух сторон, говорят люди, знакомые с планами. Они попросили не называть их имен, чтобы обсудить вопросы, которые не являются публичными.

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Трамп пообещал обеспечить быстрое урегулирование трехлетней войны еще до того, как вступил в должность, но прогресс был ограниченным. В ближайшие дни американские чиновники встретятся отдельно с российскими и украинскими представителями в Саудовской Аравии для проведения первых таких параллельных переговоров с первых недель российского вторжения.

"Я считаю, что мы довольно скоро достигнем полного прекращения огня", – заявил президент Дональд Трамп журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, что атаки продолжаются, несмотря на соглашение об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре, которое он объявил после телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным во вторник.

А в субботу Трамп заявил, что усилия по сдерживанию российско-украинской войны от эскалации "в определенной степени" под контролем.

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Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия Украине – позицию, которую Киев и его союзники отвергли. Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил поставки жизненно необходимого оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения, говорят собеседники.

СШАвойна
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