Генштаб: На Покровском направлении враг атаковал 50 раз, на Курском – 17

С начала суток на фронте произошло 118 боестолкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 50 раз, на Курском – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 74 УАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1041 дрон-камикадзе и осуществили 4792 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Волчанска.

На Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций защитников в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки. Продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенного пункта Ямполовка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины. Украинские защитники успешно остановили все атаки противника.

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Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра, обе атаки остановлены украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлении Дилиевки. Все атаки были успешно отражены Силами обороны.

На Покровском направлении россияне 50 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки, до сих пор продолжаются семь боестолкновений. Авиационным ударам подверглись Покровск, Александрополь, Новая Полтавка, Малиновка и Гродовка.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – в воскресенье на этом направлении было обезврежено 227 оккупантов, 119 из них – безвозвратно. Также Силы обороны уничтожили 13 единиц автомобильной техники, боевую бронированную машину, антенну БпЛА, багги, спутниковый терминал, мотоцикл и вражескую пушку. Кроме того, значительно повреждены танк, боевая бронированная машина, три единицы автомобильной техники, реактивная система залпового огня и две пушки захватчиков.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских штурмов позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив, еще одна атака противника продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг трижды получил отпор, пытаясь продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки. Неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе, Новодаровка, Новоселка и Железнодорожное, ударам УАБами подверглось Зеленое Поле.

На Ореховском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Малая Токмачка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 17 штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросив при этом 11 управляемых бомб, и совершил 266 артиллерийских обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.